Прокачка аккаунта Инстаграмм

Есть истаграмм аккаунт магазина косметики.

Есть целевая аудитория на которую рассчитана продукция и понятно по каким хештегам и запросам ее находить.

Требуется создание фейк аккаунтов, после этого прокачка их (подписка и лайкинг по определенным тегам) , с перспективой что с этих аккаунтов перешли на главный аккаунт.

Главный аккаунт продвигается, но абсолютно в белую. Не хочется что бы он постарадал.