Прокачка аккаунта Инстаграмм

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт9 заявок185 просмотров

Есть истаграмм аккаунт магазина косметики.

Есть целевая аудитория на которую рассчитана продукция и понятно по каким хештегам и запросам ее находить.

Требуется создание фейк аккаунтов, после этого прокачка их (подписка и лайкинг по определенным тегам) , с перспективой что с этих аккаунтов перешли на главный аккаунт.

Главный аккаунт продвигается, но абсолютно в белую. Не хочется что бы он постарадал.

7 лет назад
sliak
50 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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