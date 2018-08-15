Подключить facebook к instagram

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Закрыт4 заявки164 просмотра

Здравствуйте, нужно подключить фейсбук к инстаграм. 2 раза приходилось создавать новый фейсбук и инстаграм, потому что после подключения инстаграм и настройки рекламы, страница в фейсбук блокировалась. Нужно понять почему это делают, подключить к фейсбук инстаграм так, что бы не было банов, а так же настроить рекламу.

7 лет назад
guest_153450193832
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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