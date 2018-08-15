Необходимо собрать инстаграмм базу блогерш Москвы по 2-м направлениям: Мамочки и бьюти блоггеры
Написание отзывов
Написать положительные отзывы о компании в flamp Новосибирск
Компания кинг-конг сервис. Новосибирск, Ватутина 21
Темы:
Установили душевую кабину, Ванну, Унитаз
Провели подводку воды в квартире/доме
Установили входную дверь.
Осуществили грузоперевозку
Установили теплицу.
За каждый развернутый, положительный отзыв (после публикации на сайте) готовы заплатить 100 рублей. Фото для отзыва брать на сайте кингконг-сервис.рф
Для развернутого отзыва фото обязательно!!!
Фото строго наше брать!!! Левые не принимаются
За короткие, положительные отзывы платим 30 рублей.
Однотипные отзывы не принимаются!!!
Нужен креатив.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт7 лет назад
Интернет-магазин товаров для хобби и рукоделия. Задача – привлечение новых клиентов из Беларуси и Казахстана. Инструменты: любые по рекомендации исполнителя. Стоимость обсуждается по результатам сформированного объема работ.Социальные сети (SMM и SMO)11 заявокЗакрыт7 лет назад
- $170
Нужен человек с опытом для подготовки и ведения рекламных компаний на Facebook. Опыт обязателен Цель : Продвижение продукта на американский рынок через таргетинговую рекламу Facebook. РедактироватьЗакрытьСоциальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Нужна грамотная настройка ретаргетинга на ВК и FB. Баннеры отрисуем, нужна только настройка. Всего настраиваем на 4 категории сайта, т.е. будет 8 баннеров по два на каждую категорию.Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно толково настроить сбор лидов в FB? Нужно толково определить ца. Псевдонастройщикам, которые предлагают нажать на конпку Продвигать и выбрать аудиторию Автоматом не писать. Нужен понимающий человек с опытом и отзывами. Товар: Разработка ...Социальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт7 лет назад
нужна настройка таргетированой РК в фейсбук на генерацию лидов,тематика франчайзинг, на новых аккаунтах сделаных вами. Большим плюсом будет опыт в настройке по франшизамСоциальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нагнать подписчиков возраст 30+, живые люди с активной лентойСоциальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день, необходима раскрутка групп в ВК и одноклассниках, и привлечение подписчиков из других групп. Реклама работы в штате в таксопарке в Санкт-Петербурге.Социальные сети (SMM и SMO)12 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно добавить в группу в ВК 300 живых подписчиков из Калининграда (жен. 25-45). Цену и сроки указывайте в заявках. Спасибо!Социальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт7 лет назад
Я начинающий визажист Нужно продвигать профиль в Instagram. @dementeva.ksenia_mk.spbСоциальные сети (SMM и SMO)17 заявокЗакрыт7 лет назад