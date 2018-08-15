Написание отзывов

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Закрыт10 заявок197 просмотров

Написать положительные отзывы о компании в flamp Новосибирск

Компания кинг-конг сервис. Новосибирск, Ватутина 21

Темы:

Установили душевую кабину, Ванну, Унитаз

Провели подводку воды в квартире/доме

Установили входную дверь.

Осуществили грузоперевозку

Установили теплицу.

За каждый развернутый, положительный отзыв (после публикации на сайте) готовы заплатить 100 рублей. Фото для отзыва брать на сайте кингконг-сервис.рф

Для развернутого отзыва фото обязательно!!!

Фото строго наше брать!!! Левые не принимаются

За короткие, положительные отзывы платим 30 рублей.

Однотипные отзывы не принимаются!!!

Нужен креатив.

7 лет назад
echrisanov
Евгений 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров