Нужны продажи с Instagram, Facebook

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт10 заявок149 просмотров

Нужны продажи с Instagram и Facebook.

Ниша офлайн образования, Санкт-Петербург, соответственно очень низкая маржа на выходе, поэтому критически важен результат, а не процесс. Ориентируемся не на аудиторию, а на продажи.

Желательно с опытом в нише локальных офлайн курсов.

Ваши предложения, кейсы?

7 лет назад
Bojo
45 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров