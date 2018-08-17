Создание Стратегии Маркетинга на Интернете

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт6 заявок180 просмотров

Создание Стратегии Маркетинга на Интернете по нашему сервису. 

Документ должен включить:

1. Выбор инструментов рекламмы под определенный бюджет

2. Прописанные шаги как мы это делаем

3. Настройка инструментов

4. Шаблоны картинок и т.д.

5. Зона действия маркетинга  это Социальные сети.

6. Прокрутка плана и корректиривка

Всего Доброго,

Иван

7 лет назад
auntc
Иван 
55 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров