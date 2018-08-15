Задача по СММ.

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
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Выполнить разовую задачу по СММ.

Задача:

  • Написать и выложить пост в соц. медиа: Facebook, Medium, Reddit, Telegram.
  • Коммуникация и поддержка членов сообщества.
  • Язык - английский.
  • Присылайте ваши предложения, пожалуйста.
6 лет назад
inmillioner
Денис 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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