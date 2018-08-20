Продвижение в социальных сетях

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт10 заявок221 просмотр

вк, одноклассники, фейсбук - размещаю на своей странице  примерно видеоролики (краткие юридические видеоконсультации), примерно 3 в месяц, их нужно продвигать в этих сетях (чем больше просмотров, лайков, положительных комментариев, подписок  и заявок, тем лучше), в этих роликах ссылка на полную консультацию на ютубе.  Нужен человек (или разные люди) для этого продвижения ( т.е. для увеличения просмотров и т.п.)

7 лет назад
olgabarabash
Ольга 
54 года
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров