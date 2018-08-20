Продвижение в социальных сетях

вк, одноклассники, фейсбук - размещаю на своей странице примерно видеоролики (краткие юридические видеоконсультации), примерно 3 в месяц, их нужно продвигать в этих сетях (чем больше просмотров, лайков, положительных комментариев, подписок и заявок, тем лучше), в этих роликах ссылка на полную консультацию на ютубе. Нужен человек (или разные люди) для этого продвижения ( т.е. для увеличения просмотров и т.п.)