Настройка платной рекламы для конкурса Giveaway в Instagram

Я - графический дизайнер, работаю преимущественно с метал-группами, брендами молодежной уличной одежды.

Сейчас я продвигаю свою страницу в инстаграме, с этими целями запустил конкурс, приз - бесплатный логотип.

Конкурс длится уже неделю и 3 недели еще будет.

Суть заказа

Предоставить оптимальные настройки рекламы, чтобы привлечь в конкурс участников из западной Европы и штатов, которые будут являться и потенциальными клиентами (метал группы, бренды уличной одежды).

Ссылка на КОНКУРС

Так же интересуют цены, условия и результаты на продвижение этой же страницы среди описанной выше аудитории, если условия подойдут, то оформлю отдельный персональный заказ. Спасибо!