Настройка платной рекламы для конкурса Giveaway в Instagram

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт7 заявок151 просмотр

Я - графический дизайнер, работаю преимущественно с метал-группами, брендами молодежной уличной одежды. 

Сейчас я продвигаю свою страницу в инстаграме, с этими целями запустил конкурс, приз - бесплатный логотип.

Конкурс длится уже неделю и 3 недели еще будет. 

Суть заказа

Предоставить оптимальные настройки рекламы, чтобы привлечь в конкурс участников из западной Европы и штатов, которые будут являться и потенциальными клиентами (метал группы, бренды уличной одежды).

Ссылка на КОНКУРС

Так же интересуют цены, условия и результаты на продвижение этой же страницы среди описанной выше аудитории, если условия подойдут, то оформлю отдельный персональный заказ. Спасибо!

7 лет назад
tristan_nuit
Игорь 
34 года
11 лет в сервисе
Был
год назад

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