Таргет ВК. Наручные часы. Оплата за лидов

Добрый день! Ищем настоящего специалиста в SMM, который на деле доказывает свой профессионализм! Нам нужны лиды, полученные с помощью Вконтакте, Инстаграмм, MyTarget, Одноклассники. Коллеги, если Вы не готовы работать по схеме Лид -> ...