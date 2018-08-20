Таргет ВК. Наручные часы. Оплата за лидов

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт16 заявок276 просмотров

Нужен целевой трафик на лендинг и группу вк.

Тематика: Наручные часы (реплики),  г.Новосибирск 

За подтвержденную заявку готов платить по 600руб. Бюджет от 30тыс/мес

Готов рассмотреть ваши предложения и начать сотрудничать 

7 лет назад
BestOS
Павел 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров