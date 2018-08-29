Собрать админов групп в ВК

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен9 заявок286 просмотров

Есть большое кол-во групп вк по определенной услуги (косметология) https://vk.com/search?c%5Bper_page%5D=40&c%5Bq%5D=%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&c%5Bsection%5D=communities . Требуется собрать id аккаунтов админов групп.

7 лет назад
sliak
50 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

korolkovdeniss
Денис 
33 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$4
1 день
Отличный исполнитель. Быстро и без вопросов справился с задачей, все удобно выгрузил и предоставил, рекомендую 100%!
Отличное сотрудничество, четкая задача, оплата в срок. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

korolkovdeniss
Денис 
33 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад