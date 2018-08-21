Лайки

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Закрыт4 заявки155 просмотров

Нужно поднять рейтинг товара на сайте при помощи лайков. Для этого на сайте нужно зарегистрироваться

через соцсеть, емейл или телефон и поставить лайк. Адрес сайта и ссылку на товар сообщу выбранному исполнителю. Цена за лайк? 

7 лет назад
professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

Planida
Анна 
39 лет
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
7 лет назад
$1
5 дней
Увы и ах... Исполнитель просто пропал.

Заявки фрилансеров

Planida
Анна 
39 лет
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
7 лет назад