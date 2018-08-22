Увеличить количество подписчиков в группе ВК

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт10 заявок175 просмотров

нужно увеличить количество подписчиков в группе, хотя бы 500 реальных людей, не ботов. 

Хочу услышать стоимость работы, сроки

Реклама сообщества в ВК не подходит

тематика: контекстная реклама в мобильных приложениях

аудитория: 25-45 лет, мужчины/женщины, интересующиеся маркетингом мобильных приложений

Компания только выходит на российский рынок

7 лет назад
ankabotanka
Анна 
34 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров