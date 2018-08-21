Добрый день! Ищем настоящего специалиста в SMM, который на деле доказывает свой профессионализм! Нам нужны лиды, полученные с помощью Вконтакте, Инстаграмм, MyTarget, Одноклассники. Коллеги, если Вы не готовы работать по схеме Лид -> ...
SMM для портала о здоровом образе жизни
Здравствуйте,
Буду рад услышать предложения по качественному продвижению FB и Instagram страницы сайта healthportal(точка)com(точка)ua
Язык аудитории - русский
Регион - СНГ
Тема - медицина и здоровый образ жизни
Задача - увеличение числа РЕАЛЬНЫХ подписчиков, оживление соц акаунтов.
Прошу указывать стоимость ваших услуг в месяц + доп затраты (если есть)
Жду ваши предложения.
С ув.,
Вячеслав
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