SMM для портала о здоровом образе жизни

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт14 заявок334 просмотра

Здравствуйте,

Буду рад услышать предложения по качественному продвижению FB и Instagram страницы сайта healthportal(точка)com(точка)ua

Язык аудитории - русский

Регион - СНГ

Тема - медицина и здоровый образ жизни

Задача - увеличение числа РЕАЛЬНЫХ подписчиков, оживление соц акаунтов.

Прошу указывать стоимость ваших услуг в месяц + доп затраты (если есть)

Жду ваши предложения.

С ув.,

Вячеслав

7 лет назад
egoist77
42 года
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров