SMM для портала о здоровом образе жизни

Нужно поднять рейтинг товара на сайте при помощи лайков. Для этого на сайте нужно зарегистрироваться через соцсеть, емейл или телефон и поставить лайк. Адрес сайта и ссылку на товар сообщу выбранному исполнителю. Цена за ...