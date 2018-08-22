Необходимо разработать дизайн группы VK

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт5 заявок148 просмотров

Добрый день.

Необходимо разработать дизайн группы. Тематика группы- маркетинговые услуги.

Необходимо:

1)разработать обложку группы

2)аватар группы

3)Единый стиль для оформления постов

4)карточки товаров(до 10 товаров)

Работы принимаются в формате .psd. Предпочтения будут отдаваться к начинающим дизайнерам. 

В ответе прошу написать - срок выполнения работы, цену за работу(можно общую, можно по каждому пункту отдельно), без сроков и цены ответы не принимаются. 

Ответ начинать так: Я_отрисую.

Спасибо за внимание.

7 лет назад
vlsbiz
31 год
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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