Для проекта с запуском по аналогу необходим smm.

Тематика аккаунтов - похудение, платные рационы, индивидуальные занятия.

Первое что необходимо сделать - помощь в наполнении аккаунта, второе - привлечение целевых пользователей.

Платформы : instagram , VK.

Для кандидата необходимо составить пост на тему "Как алкоголь мешает похудеть".

Пост должен быть с подходом к делу, не принимается работа из ряда наставлений, картинок с фотостока, и списка пунктов.

Необходима работа, которая будет завлекать и развлекать ЦА ( домохозяйки, молодые мамы, недавно родившие), иметь перспективу к продвижению аккаунта.

Пример поста - https://vk.com/wall-34441400_496 .

На данный момент посты, которые будут наполнять сообщество - первая необходимость, соответственно отбор будет исходить на этом этапе по уровню подхода к делу.

Работу можно прислать в виде скриншота : текст + картинка / Пост в ВК