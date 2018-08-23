Создание стратегии продвижения в Instagram

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт11 заявок156 просмотров

Необходимо создать стратегию продвижения в Инстаграм для мебельной мастерской 

1. Концепция аккаунта (готова на 80%) 

2. Сформировать цели и задачи (рост числа пользователей/просмотров/трафика и тд) + метрики. 

3. Определение/описание ЦА  

4. Анализ конкурентов 

5. Стратегия по контент-плану  

6. Каналы привлечения ЦА? таргет, конкурсы, блогеры и тд.  

7. Вспомогательные аккаунты? 

8. Автоматизация работы. Сервисы 

Написал пункты которые с моей точки зрения должны быть описаны стратегии, возможно чего-то не хватает. Я представляю, что описание стратегии  это пошаговое руководство по вышеперечисленным пунктам.  

7 лет назад
diosr
44 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

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