Нужна продуманная реклама в Facebook и Insta

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт12 заявок163 просмотра

Нужно сделать продуманную рекламу для интернет-магазина. Начать сегодня. 

7 лет назад
AnnaLivshits
Анна Лившиц 
34 года
7 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров