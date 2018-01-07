Необходим пост рекламного характера с призывом к действию, о начале нового сезона похудения ( диетическая группа). Необходимо осветить прошлый сезон и написать о старте нового, мотивировать на подписку и платные тренировки. Пост будет публиковаться для ...
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- Копирайтинг7 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо озвучить текст закадрового голоса для видео. Необходим пример голоса, в веселых тонах.Озвучивание2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте, необходим исполнитель для написания 20 текстов на тему фитнеса, похудения, ПП. Возможны заказы после выполнения этой нормы. Тестовое задание Раскрыть тему "Что такое сложные и простые углеводы" Объем : 1000- 3000 сим. Написать нужно информативно, чтобы легко читалось, добавить ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт5 лет назад
Для проекта с запуском по аналогу необходим smm. Тематика аккаунтов - похудение, платные рационы, индивидуальные занятия. Первое что необходимо сделать - помощь в наполнении аккаунта, второе - привлечение целевых пользователей. Платформы : instagram , VK. Для кандидата необходимо составить ...Социальные сети (SMM и SMO)12 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо провести небольшой бесплатный аудит Яндекс Директа за отзыв, на предмет улучшения и состояния компании. К аудиту написать свои предложения и цену за настройку + ведение этой компании. Пишите в личку.Контекстная реклама1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно разработать дизайн лэндинга. Тематика - косметология. Есть прототип того, что примерно нужно сделать. Критерии дизайнера - Реально креативные работы - Портфолио, если есть похожую тематику или в светлых тонах. - цена = качество В ответе указать цену, портфолио и ...Дизайн сайтов38 заявокЗакрыт6 лет назад