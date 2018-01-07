Нужно разработать дизайн лэндинга. Тематика - косметология. Есть прототип того, что примерно нужно сделать. Критерии дизайнера - Реально креативные работы - Портфолио, если есть похожую тематику или в светлых тонах. - цена = качество В ответе указать цену, портфолио и ...