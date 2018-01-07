dimondru2

Дмитрий dimondru2

 
29 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
SEO / SMM / Доработка сайтов

npm-studio.ru - контакты, проекты, цены.

Предоставление услуг по продвижению бизнес-проектов:

- Таргетированая реклама;

- SEO продвижение, аудит сайта;

- SMM;

- Проект менеджмент;

- Разработка сайтов.

Аудит сайта
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Рекламный пост для группы ВК

    Необходим пост рекламного характера с призывом к действию, о начале нового сезона похудения ( диетическая группа). Необходимо осветить прошлый сезон и написать о старте нового, мотивировать на подписку  и платные тренировки. Пост будет публиковаться для ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Копирайтинг на тему фитнеса и ПП. Срочно

    Здравствуйте, необходим исполнитель для написания 20 текстов на тему фитнеса, похудения, ПП. Возможны заказы после выполнения этой нормы. Тестовое задание Раскрыть тему "Что такое сложные и простые углеводы" Объем  : 1000- 3000 сим. Написать нужно информативно, чтобы легко читалось, добавить ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Ищу SMM

    Для проекта с запуском по аналогу необходим smm. Тематика аккаунтов - похудение, платные рационы, индивидуальные занятия. Первое что необходимо сделать - помощь в наполнении аккаунта, второе - привлечение целевых пользователей. Платформы : instagram , VK. Для кандидата необходимо составить ...

    Социальные сети (SMM и SMO)12 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Аудит рекламной кампании

    Необходимо провести небольшой бесплатный аудит Яндекс Директа за отзыв, на предмет улучшения и состояния компании. К аудиту написать свои предложения и цену за настройку + ведение этой компании. Пишите в личку.

    Рекламная кампания
    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Разработка дизайна для Лэндинга ( Косметология )

    Нужно разработать дизайн лэндинга. Тематика - косметология. Есть прототип того, что примерно нужно сделать. Критерии дизайнера - Реально креативные работы - Портфолио, если есть похожую тематику или в светлых тонах. - цена = качество В ответе указать цену, портфолио и ...

    Дизайн сайтов38 заявок
    Закрыт
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
Artem_rud
Артём 
38 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
4 балла
5 лет назад
Аудит рекламной кампании
Нормально сработали...
Хорошая работа по Аудиту
Ответный отзыв