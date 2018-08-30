Аудит рекламной кампании

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен20 заявок252 просмотра

Необходимо провести небольшой бесплатный аудит Яндекс Директа за отзыв, на предмет улучшения и состояния компании. К аудиту написать свои предложения и цену за настройку + ведение этой компании.

Пишите в личку.

7 лет назад
dimondru2
Дмитрий 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Artem_rud
Артём 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$10
2 дня
Хорошая работа по Аудиту
Нормально сработали...

Заявки фрилансеров

Artem_rud
Артём 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад