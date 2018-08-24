Настройка РК в яндекс директ и гугл эдвордс

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен5 заявок195 просмотров

Обязателен опыт в тематике свадебный фотограф или подобной (приложите плз кейсы)

Необходимо настроить РК в обоих ПС и понаблюдать за ними неделю - в случае чего донастроить. 

Бюджет за это все - 2000 р. 

Бюджет на РК на неделю 5000 р.

Оплата поэтапно. 

Обращаться только с опытом и если вас устраивает все в проекте. Если что-то вас не устриавает просьба не тратить ваше и наше время. 

7 лет назад
morenab
Елена 
36 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
27 отзывов

Выбранный исполнитель

Allexfrey
Алексей 
43 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$30
2 дня
Оперативная работа, все устроило. Относительно результатов покажет время, но в целом Алексей показал себя как профессионал, все объясняет, делает по пожеланиям. Всегда на связи, рекомендую.
Спасибо за заказ. Заказчик всегда на связи. Оплата без замедления. Приятно общаться с людьми творческих профессий. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Allexfrey
Алексей 
43 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад