Настройка РК в яндекс директ и гугл эдвордс

Обязателен опыт в тематике свадебный фотограф или подобной (приложите плз кейсы)

Необходимо настроить РК в обоих ПС и понаблюдать за ними неделю - в случае чего донастроить.

Бюджет за это все - 2000 р.

Бюджет на РК на неделю 5000 р.

Оплата поэтапно.

Обращаться только с опытом и если вас устраивает все в проекте. Если что-то вас не устриавает просьба не тратить ваше и наше время.