Есть проект финансовой тематики (обучение, манимейкинг, торговый робот). Трафик идет с фб и тизерок. Необходимо настроить ремаркетинг в адвордс и рся, возможно и в фб. Соответственно, изначально нужно проверить - пропустит ли существующие лендинги модерация. ...
Нужно настроить рекламную компанию на сайт
Необходимо настроить рекламную компанию на сайт по мск и по питеру .Мск на основном домене , Питер на поддомене . http://xn----7sbbahvvxwlvchh.xn--p1ai/ .
Заявки фрилансеров
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