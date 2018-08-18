Таргетированная реклама в Фейсбук

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт12 заявок139 просмотров

Задача:

Настроить рекламу в Фейсбук для набора на тренинг. Регион Владивосток, может быть еще Хабаровск.

В заявке указывать обязательно: 

- Стоимость

7 лет назад
dramuha
Роман 
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров