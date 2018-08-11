Подготовка проекта рекламной кампании (медиаплана)

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт8 заявок240 просмотров

Подготовить проект (медиаплана) рекламной кампании с целью увеличения лидогенерации. Продвижение услуг http://rightstory.ru/. В заявке указать площадку для продвижения с обоснованием эффективности (кратко где, что и почему), сроки и стоимость проекта.

Требуются нестандартные подходы (настроить рекламу в директе и адвордсе сможем сами).

Лидогенерация
7 лет назад
inoline
41 год
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

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