Настройка ремаркетинга

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Завершен1 заявка163 просмотра

Необходима настройка ремаркетинга для сайта с климатической техникой

7 лет назад
lihitsky
Андрей 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

dmitriy-pryadko
Дмитро Прядко 
33 года
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$10
1 день
Всё супер! Ремаркетинг заработал, спасибо за пояснения и советы.
Сотрудничеством доволен, рекомендую как ответственного заказчика.

Заявки фрилансеров

dmitriy-pryadko
Дмитро Прядко 
33 года
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад