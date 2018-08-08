Настройка контекстной рекламы

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Закрыт61 заявка613 просмотров

Здравствуйте. 

Есть сайт по аренде спецтехники по Москве. Нужно настроить контекстную рекламу в Яндекс Директ пока только на 2 модели, запустить с тестированием, ведением на результат. 

Ссылки на модели: Экскаватор-погрузчик JCB 3CX prntscr.com/kga594, Экскаватор-погрузчик JCB 4CX prntscr.com/kga5ht

Сайт работает с 2010 года, но редизайн сделали менее месяца назад.  

Приветствуется опыт в данной тематике. Прошу оставить бюджет, примеры работ и сроки настройки. 

Также интересует необходимо ли брать в учет Гугл Адвордс только на две модели.

7 лет назад
natc_999
Наталья 
32 года
10 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

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