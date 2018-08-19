Контекстная реклама для интернет-магазина батутов

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Завершен1 заявка138 просмотров

Нужно настроить Яндекс Директ и Google Ads для интернет-магазина battyt.ru

Google Ads
7 лет назад
battyt
Кирилл 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

knockie
33 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$200
2 дня
Обратился к Андрею за настройкой рекламной кампании в Яндекс директ и Гугл эдвордс уже во второй раз, в связи с добавлением нового товара. Каждый раз Андрей ответственно подходил к выполнению работ. Все работы выполнял точно в срок,время не тянул,как специалист высокого уровня давал свои рекомендации по сайту,настройке фидов, прописанию тригеров. Результатом работы Андрея стала удачно настроенная рекламная кампания, которая окупается многократно. Рекомендую Андрея как надёжного партнёра и ответственного человека, который от А до Я знает дело которым занимается. Как добавим новые категории товаров, обязательно обратимся к Андрею за настройкой рекламных кампаний снова.
Хороший заказчик, работаем не впервые, проблем никаких не возникало.

Заявки фрилансеров

knockie
33 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад