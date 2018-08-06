В белый финансовый проект требуется настройщик контекстной рекламы. Вид деятельности компании, покупка акций у их держателей. В России порядка 100 предприятий, акции которых мы можем скупать. Нужно настроить рекламную компанию, чтобы каждый желающий продать свои ...
Google Ads для интернет-магазина
Тематика: шины Поисковая Реклама. Динамический ремаркетинг Google shopings card.Тематика: автотовары
Что нужно сделать:
- Поиск по 12 брендам и тех. характеристикам продукции.
- КМС по площадкам.
- Подготовить фиды и инструкцию для программиста
по динамическому ремаркетингу и Google shopings card.
Предлагайте стоимость и напишите о своем опыте.
Так же рассмотрим другие варианты продвижения.
Заявки без стоимости рассматриваться не будут.
Заявки фрилансеров
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