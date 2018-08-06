Google Ads для интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт7 заявок142 просмотра

Тематика: шины Поисковая Реклама. Динамический ремаркетинг Google shopings card.Тематика: автотовары

Что нужно сделать:

  • Поиск по 12 брендам и тех. характеристикам продукции.
  • КМС по площадкам.
  • Подготовить фиды и инструкцию для программиста

    по динамическому ремаркетингу и Google shopings card.

Срок: 3-5 дней.

Предлагайте стоимость и напишите о своем опыте.

Так же рассмотрим другие варианты продвижения.

Заявки без стоимости рассматриваться не будут.

Google Ads
7 лет назад
AnnaLivshits
Анна Лившиц 
34 года
7 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров