Настройка контекстной рекламы яндекс и гугл эдвордс.

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Закрыт22 заявки215 просмотров

В белый финансовый проект требуется настройщик контекстной рекламы. Вид деятельности компании, покупка акций у их держателей. В России порядка 100 предприятий, акции которых мы можем скупать. Нужно настроить рекламную компанию, чтобы каждый желающий продать свои акции акционер попадал на наш сайт.

7 лет назад
xmel0000
Артем 
31 год
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров