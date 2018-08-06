Размещение рекламы на торговых площадках

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт15 заявок190 просмотров

Необходимо размещение рекламы торговой марки на тематических площадках. Оплата от 100 сообщений (объявлений). Стоимость 1 сообщения (объявления) - 50 рублей.

7 лет назад
freelancer500
Андрей 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров