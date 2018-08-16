Яндекс Директ для ИМ автотовары

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен9 заявок179 просмотров

Здравствуйте!

Нужно создать поиск + РСЯ + ретаргетинг.

7 лет назад
AnnaLivshits
Анна Лившиц 
34 года
7 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

tado7
54 года
11 лет в сервисе
Была
3 дня назад
7 лет назад
$80
5 дней
Татьяна хороший специалист. Сделала работу согласно ТЗ. Быстрая обратная связь, всегда на связи. Рекомендую!
Хороший заказчик. Всегда на связи, моментальная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

tado7
54 года
11 лет в сервисе
Была
3 дня назад
7 лет назад

  • Похожие заказы

  • Реклама в Facebook для недвижимости

    Здравствуйте! Необходимо настроить Facebook и Instagram для продажи недвижимости. - Настроить пиксель в Facebook и сбросить нам код. Реклама: - Таргетинг на заинтересованных покупателей. - Ратергетинг ...

    Контекстная реклама4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Google Ads для интернет-магазина

    Тематика: шины Поисковая Реклама. Динамический ремаркетинг Google shopings card.Тематика: автотовары Что нужно сделать: Поиск по 12 брендам и тех. характеристикам продукции.КМС по площадкам.Подготовить фиды и инструкцию для программиста по ...

    Google Ads
    Контекстная реклама7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Настройка контекстной рекламы яндекс и гугл эдвордс.

    В белый финансовый проект требуется настройщик контекстной рекламы. Вид деятельности компании, покупка акций у их держателей. В России порядка 100 предприятий, акции которых мы можем скупать. Нужно настроить рекламную компанию, чтобы каждый желающий продать свои ...

    Контекстная реклама22 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Настройка контекстной рекламы на РСЯ и КМС для стартапа с большим СЯ

    Региональному стартапу(сайт-агрегатор ремотно-строительных услуг) нужно выполнить фронт работ по настройке контекстной рекламы и дать рекомендации по необходимому и достаточному бюджету. тестовой рекламной кампании.  Примерный фронт работ длявыработки максимально рыночного предложения. ...

    Контекстная реклама19 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Аудит контекст Яндекс и Гугл кампаний

    Добрый день, сейчас работаем с агенством по сопровождению рекламных компаний в контексте Яндекс и Гугл, результаты необьяснимо плохие, и есть подозрения в некомпетентности компании, нужен квалифицированый аудит компании с предложениями по оптимизации и о возможном ...

    Контекстная реклама29 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Настройка и проведение кампаний в РСЯ, ВК, ОК

    Требуются опытные исполнители для настройки и проведения кампаний в РСЯ, ОК, ВК.  Тематика "форекс/заработок в сети/криптовалюты"  поэтому стандартные методы не подходят. Нужны знатоки своего дела. Если вы умеете проходить модерацию в одной из ...

    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Требуется эффективная контекстная реклама

    Надо создать, настроить, вести рекламную компанию и отслеживать эффективность в яндекс директ и гугл эдвордс. тема - услуги репутации, крауд-маркетинга и отзывов. Требуется подбор ключевых слов по которым будем ...

    Контекстная реклама14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Конкурентный анализ ниши

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Необходимо сделать конкурентный анализ ниши по изготовлению пластиковых окон в Украине и оформить в exel таблицу.  Что нужно сделать:  1. Выявить прямых конкурентов (количество конкурентов – до 10);  ...

    Контекстная реклама10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад