Реклама в Facebook для недвижимости

Здравствуйте! Необходимо настроить Facebook и Instagram для продажи недвижимости.

- Настроить пиксель в Facebook и сбросить нам код.

Реклама:

- Таргетинг на заинтересованных покупателей.

- Ратергетинг

- look-alike на конверсии на сайте.

Материалы искать не нужно. Фото и видео есть.

Сделать нужно за 2-3 дня. Можно и быстрее там не много работы.

Пишите адекватную стоимость услуг и коротко о Вашей компетенции (подбираем исполнителя на основании этих данных). Будем рады услышать Ваши предложения.