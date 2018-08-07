Перенос кампании из директа в адвордс

124 группы объявлений. У каждой свой регион и своя ссылка в объявлении.

на всю кампанию минус слова идут. Всего по 5-10 кейвордов на одну группу объявлний.

Судя по всему надо будет создать 124 новых кампании в адвордс, потому что там нет разделения внутри кампании на регионы.