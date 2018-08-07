Настройка яндекс директ

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт61 заявка441 просмотр

Есть лендинг ювелир23.рф. Нужно настроить контекстную рекламу (контекст, рся, ретаргетинг) + настройка целей в метрике. Реклама будет показываться по Краснодару. В принципе реклама уже настроена мной, работает и дает положительные результаты, но чувствую что нужна рука проффесионала))). 

7 лет назад
Schastev
41 год
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров