Здравствуйте! Нужно создать поиск + РСЯ + ретаргетинг.
Настройка яндекс директ
Есть лендинг ювелир23.рф. Нужно настроить контекстную рекламу (контекст, рся, ретаргетинг) + настройка целей в метрике. Реклама будет показываться по Краснодару. В принципе реклама уже настроена мной, работает и дает положительные результаты, но чувствую что нужна рука проффесионала))).
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