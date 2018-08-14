Настройка контекстной рекламы

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен20 заявок199 просмотров

Необходимо настроить кампании для рекламы интернет-магазина. Около 500 товаров.

7 лет назад
siplivets
43 года
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Roman_Olegovich
Роман 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$90
5 дней
Все было выполнено быстро и на должном уровне. Роман ответил на все вопросы, которые возникли при работе. Сотрудничеством остался доволен, могу смело рекомендовать!
Рад был, сотрудничать. Обращайтесь

Заявки фрилансеров

Roman_Olegovich
Роман 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад

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