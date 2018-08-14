124 группы объявлений. У каждой свой регион и своя ссылка в объявлении. на всю кампанию минус слова идут. Всего по 5-10 кейвордов на одну группу объявлний. Судя по всему надо будет ...
Настройка контекстной рекламы
Необходимо настроить кампании для рекламы интернет-магазина. Около 500 товаров.
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