Создать рекламные компании директ поиск +РСЯ

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Завершен17 заявок280 просмотров

Тема : аренда кофемашин

трафик направлять http://sibcoffee.com/str_zaxv_01/

основной сайт http://sibcoffee.com/

-подбор ключевых фраз-1 фраза = 1 объявление-добавление «минус слов»-составление индивидуальных объявлений под каждую группу ключевых слов;-запуск рекламной кампании;-настройка показов рекламы Яндекс.Аудитории-медийные и графические объявление

-обязательно использовать низкочастотники

7 лет назад
FedorV
Федор 
60 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

dmvish
28 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$75
4 дня
Спасибо Дмитрию, качественная работа, получил значительно больше, чем ожидал. Глубокое понимание темы. Заказ был подготовить две рекламные, а по факту: проанализировал принимающую страницу, дал внятный пошаговый набор рекомендаций по доработке, вместо двух компаний настроил 5 (поиск, РСЯ, РСЯ ретаргет, РСЯ графические, РСЯ графические ретаргет). После запуска компании постоянно на связи. Стратегия запуска очень лояльная, сперва добивается высоких конверсий, что снижает стоимость перехода, только после этого увеличивает ставку. Дмитрий оказывает услугу "дальнейшего сопровождения", считаю это тоже не маловажным фактором, практически он делает "для себя". Ещё раз спасибо! Обязательно буду продолжать сотрудничество.
Федор оказывал активное содействие при создании рекламных кампаний. Работа с Федором – отличный пример сотрудничества! Всегда на связи, быстро отвечает и при необходимости вносит необходимые коррективы на сайте. Уровень коммуникации – на высоте. Приятно работать с такими людьми! Спасибо за интересный проект! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

dmvish
28 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад