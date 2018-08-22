Создать рекламные компании директ поиск +РСЯ

Спасибо Дмитрию, качественная работа, получил значительно больше, чем ожидал. Глубокое понимание темы. Заказ был подготовить две рекламные, а по факту: проанализировал принимающую страницу, дал внятный пошаговый набор рекомендаций по доработке, вместо двух компаний настроил 5 (поиск, РСЯ, РСЯ ретаргет, РСЯ графические, РСЯ графические ретаргет). После запуска компании постоянно на связи. Стратегия запуска очень лояльная, сперва добивается высоких конверсий, что снижает стоимость перехода, только после этого увеличивает ставку. Дмитрий оказывает услугу "дальнейшего сопровождения", считаю это тоже не маловажным фактором, практически он делает "для себя". Ещё раз спасибо! Обязательно буду продолжать сотрудничество.