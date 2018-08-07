Нужно настроить Яндекс Директ и Google Ads для интернет-магазина battyt.ru
Объявления на OLX.ua
“Здравствуйте,ув. исполнители! Мне необходимо 20 человек, для размещения объявлений на OLX. За размещение 100 объявлений, оплата составляет: 2400гривен. За 1 объявление 24 гривны. Кого заинтересовало моё предложение,
обращайтесь на почту, здесь не отвечаю: [email protected]
Выплатыпроизводятся, Qiwi Wallet, Яндекс-Кошелек,От меня выполучаете:-Аккаунты OlX- Названиетовара- Описаниетовара- Цену товара- Фотографии ктовару
Заявки фрилансеров
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