Маркетолог. получение минимум 500 лидов в месяц

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт9 заявок196 просмотров

необходим маркетолог. который организует  получение минимум 500 лидов в месяц в нише: помощь в рефинансирование ипотеки, займы под залог недвижимости и получение целевого займа на покупку недвижимости с использованием материнского капитала

7 лет назад
guest_1530514749799
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров