Ищу исполнителя на задачу по настройке РК в гугл.
Ремаркетинг в медийке Google. Настройка для 13 однотипных лендингов.
Ищу специалиста по ремаркетингу.
Дано: 13 товарных лендингов, каждый из которых припаркован к 4 разным доменам.
(один товар продается на 4 площадках с разными доменами)
У каждого лендинга есть морда куда идет трафик и страничка благодарности.
Примерно так:
Вот морды
Вот благодарочки
tovar1.site.com.ua/success.php
tovar1.scaytika.net/success.php
Ваша задача:
Подготовка: создаем тагменеджер, аналитикс и адвордс на новом аккаунте.
Действия:
1. По каждому товару настроить сбор базы из всех 4 url-ов :
-кто был на морде (товар1 смотрели)
-кто был на благодарочке (товар1 купили)
2. Настроить аналитикс с отслеживанием цели "Благодарочка"
3. Настроить графическую рекламу в адвордсе с адаптивными баннерами (графику я дам), текст можете сочинить сами, пару вариантов текста я так же дам.
4. Проверяем работает ли наша система, а именно возвращается и добивается ли горячий трафик на нужный лендинг и отслеживаются ли цели в аналитике и адвордсе.
Уточнение: база ремаркетинга собирается с 4 источников, а трафик льется на один.
Собираем отсюда
А рекламу настраиваем на
ПС. После запуска проекта я хотел бы не терять с вами контакт, потому что добавляется около 2-3 новых товарных позиции/ месяц.
Присылайте свои предложения за весь проект.
Выбранный исполнитель
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