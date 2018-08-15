Ремаркетинг в медийке Google. Настройка для 13 однотипных лендингов.

Ищу специалиста по ремаркетингу.

Дано: 13 товарных лендингов, каждый из которых припаркован к 4 разным доменам.

(один товар продается на 4 площадках с разными доменами)

У каждого лендинга есть морда куда идет трафик и страничка благодарности.

Примерно так:

Вот морды

tovar1.site.com.ua

tovar1.scaytika.net

tovar1.saytow.com

tovar1.sitetc.biz

Вот благодарочки

tovar1.site.com.ua/success.php

tovar1.scaytika.net/success.php

tovar1.saytow.com/success.php

tovar1.sitetc.biz/success.php

Ваша задача:

Подготовка: создаем тагменеджер, аналитикс и адвордс на новом аккаунте.

Действия:

1. По каждому товару настроить сбор базы из всех 4 url-ов :

-кто был на морде (товар1 смотрели)

-кто был на благодарочке (товар1 купили)

2. Настроить аналитикс с отслеживанием цели "Благодарочка"

3. Настроить графическую рекламу в адвордсе с адаптивными баннерами (графику я дам), текст можете сочинить сами, пару вариантов текста я так же дам.

4. Проверяем работает ли наша система, а именно возвращается и добивается ли горячий трафик на нужный лендинг и отслеживаются ли цели в аналитике и адвордсе.

Уточнение: база ремаркетинга собирается с 4 источников, а трафик льется на один.

Собираем отсюда

tovar1.site.com.ua

tovar1.scaytika.net

tovar1.saytow.com

tovar1.sitetc.biz

А рекламу настраиваем на

tovar1.site.com.ua

ПС. После запуска проекта я хотел бы не терять с вами контакт, потому что добавляется около 2-3 новых товарных позиции/ месяц.

Присылайте свои предложения за весь проект.