Реклама в Google Ads

Здравствуйте!

Нам нужно помочь в настройкой рекламы в Google Ads.

Объем работ:

Поисковая реклама.

КМС по площадкам.

Реклама в Gmail (список адресов есть).

Ремаркетинг (лучше сделать динамический*).

Google shopings card (с изображениями на поиске*).

*В этих пунктах только инструкция для программиста.

Если не в Вашей компетенции, то напишите мне.

Изображения - есть.

Напишите, пожалуйста, сможем ли мы сделать работы за 50-60$

Если гуд сработаемся, то будем и дальше работать за эти же деньги

по сопровождению рекламных кампаний. Что скажете?