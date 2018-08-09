Реклама в Google Ads

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт4 заявки167 просмотров

Здравствуйте! 

Нам нужно помочь в настройкой рекламы в Google Ads.

Объем работ:

  • Поисковая реклама.
  • КМС по площадкам.
  • Реклама в Gmail (список адресов есть).
  • Ремаркетинг (лучше сделать динамический*).
  • Google shopings card (с изображениями на поиске*).
*В этих пунктах только инструкция для программиста.

Если не в Вашей компетенции, то напишите мне.

Изображения - есть.

Напишите, пожалуйста, сможем ли мы сделать работы за 50-60$

Если гуд сработаемся, то будем и дальше работать за эти же деньги

по сопровождению рекламных кампаний. Что скажете?

Google Ads
7 лет назад
AnnaLivshits
Анна Лившиц 
34 года
7 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров