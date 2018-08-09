Здравствуйте. Есть сайт по аренде спецтехники по Москве. Нужно настроить контекстную рекламу в Яндекс Директ пока только на 2 модели, запустить с тестированием, ведением на результат. Ссылки на модели: Экскаватор-погрузчик JCB ...
Реклама в Google Ads
Здравствуйте!
Нам нужно помочь в настройкой рекламы в Google Ads.
Объем работ:
- Поисковая реклама.
- КМС по площадкам.
- Реклама в Gmail (список адресов есть).
- Ремаркетинг (лучше сделать динамический*).
- Google shopings card (с изображениями на поиске*).
Если не в Вашей компетенции, то напишите мне.
Изображения - есть.
Напишите, пожалуйста, сможем ли мы сделать работы за 50-60$
Если гуд сработаемся, то будем и дальше работать за эти же деньги
по сопровождению рекламных кампаний. Что скажете?
Заявки фрилансеров
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