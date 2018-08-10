Приветствую дорогие фрилансеры Мне нужен хороший человек по настройке РК Нужен ответственный человек. Цена не волнует меня.
Настроить контекстную рекламу
Необходима настройка контекстной рекламы для сайта климатической техники
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Контекстная реклама1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужен доступ в акк AdWords для сбора СЯ (с открытой частотностью). Собирать, кластеризировать и чистить ничего не надо. Только собрать и выгрузить файлы (все сделаю сам). Время по использованию акка +-60 ...Контекстная реклама2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $10
До настроить компанию в AdWords, запустить чтоб пошли кликиЗавершен7 лет назад
Тематика- фрезеровка чпу Требуется специалист среальным ОПЫТОМ Посредников и компаний НЕ рассматриваем. Ссылка на сайт: http://rezka3d.ru Приветствуется опыт в данной тематике Настройка КМС/ РСЯ отдельно на каждую компанию. (Фрезеровка МДФ) ...Контекстная реклама18 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть существующая рк в adwords, но она создана мной (полным дилетантом). Соответственно ее нужно исправить, а скорее всего переписать с нуля. Рк для визового агентства, бюджет самой РК пока 3000-5000 р. в месяц. По бюджету ...Завершен7 лет назад
Здравствуйте, требуется компания или человек занимающийся PPC. Требование - опыт работы не менее 3х лет - ЗНАНИЕ НЕМЕЦКОГО!!! (это очень важно) - коммуникабельность ...Контекстная реклама1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $50
Здравствуйте! Нам нужно помочь в настройкой рекламы в Google Ads. Объем работ: Поисковая реклама.КМС по площадкам.Реклама в Gmail (список адресов есть).Ремаркетинг (лучше сделать динамический*).Google shopings card (с изображениями на ...Контекстная реклама4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Есть сайт по аренде спецтехники по Москве. Нужно настроить контекстную рекламу в Яндекс Директ пока только на 2 модели, запустить с тестированием, ведением на результат. Ссылки на модели: Экскаватор-погрузчик JCB ...Контекстная реклама61 заявкаЗакрыт7 лет назад
Ищу специалиста по ремаркетингу. Дано: 13 товарных лендингов, каждый из которых припаркован к 4 разным доменам. (один товар продается на 4 площадках с разными доменами) У каждого лендинга ...Завершен7 лет назад
Ищу исполнителя на задачу по настройке РК в гугл.Контекстная реклама19 заявокЗакрыт7 лет назад