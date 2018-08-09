Настроить,запустить яндекс директ

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Закрыт18 заявок303 просмотра

Тематика- фрезеровка чпу

Требуется специалист среальным ОПЫТОМ Посредников и компаний НЕ рассматриваем.

Ссылка на сайт: http://rezka3d.ru

Приветствуется опыт в данной тематике

 

Настройка КМС/ РСЯ

отдельно на каждую компанию. (Фрезеровка МДФ) (Фрезеровка фанеры)( Фрезеровка ДСП/ЛДСП) и т.д

Разбитиеобъявлений по смысловым группам.

Простановка быстрые ссылки,минус слова,фото

 Геотаргетинг: Санкт -Петербург и область.

 

Только С микрофоном. общениев Скайпе.

От вас желательно:

- ваши примеры

- показатели отказов по вашей рекламе 

- CTR 

- какую стоимость удалось достигнуть 

- стоимость и порядок работы

7 лет назад
noname23
Сергей 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров