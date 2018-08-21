Создание рекламной кампании в Google AdWords

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен18 заявок204 просмотра

Есть существующая рк в adwords, но она создана мной (полным дилетантом). Соответственно ее нужно исправить, а скорее всего переписать с нуля. Рк для визового агентства, бюджет самой РК пока 3000-5000 р. в месяц. По бюджету готовы прислушаться к Вашему мнению, но пока сильно двигаться в большую сторону не готовы. 

Пожалуйста, сразу пишите стоимость Вашей работы.

Рассмотрим исполнителя с минимальным оптом работы в adwords от 1 год.

Google Ads
7 лет назад
anastasiya7_art
Анастасия 
37 лет
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

dmvish
28 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$50
3 дня
Спасибо Дмитрию за работу. Была настройка РК в Google AdWords для визового агенства, так же дал рекомендации по сайту.
Анастасия – приятный и грамотный заказчик! Четкая и понятная постановка задачи, постоянно на связи. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

dmvish
28 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад