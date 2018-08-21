Создание рекламной кампании в Google AdWords

Есть существующая рк в adwords, но она создана мной (полным дилетантом). Соответственно ее нужно исправить, а скорее всего переписать с нуля. Рк для визового агентства, бюджет самой РК пока 3000-5000 р. в месяц. По бюджету готовы прислушаться к Вашему мнению, но пока сильно двигаться в большую сторону не готовы.

Пожалуйста, сразу пишите стоимость Вашей работы.

Рассмотрим исполнителя с минимальным оптом работы в adwords от 1 год.