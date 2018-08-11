Нужен доступ в акк AdWords для сбора СЯ (с открытой частотностью). Собирать, кластеризировать и чистить ничего не надо. Только собрать и выгрузить файлы (все сделаю сам). Время по использованию акка +-60 ...
Настройка Я.Директ под ключ .
Приветствую дорогие фрилансеры
Мне нужен хороший человек по настройке РК
Нужен ответственный человек.
Цена не волнует меня.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Контекстная реклама2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $10
До настроить компанию в AdWords, запустить чтоб пошли кликиЗавершен7 лет назад
Тематика- фрезеровка чпу Требуется специалист среальным ОПЫТОМ Посредников и компаний НЕ рассматриваем. Ссылка на сайт: http://rezka3d.ru Приветствуется опыт в данной тематике Настройка КМС/ РСЯ отдельно на каждую компанию. (Фрезеровка МДФ) ...Контекстная реклама18 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть существующая рк в adwords, но она создана мной (полным дилетантом). Соответственно ее нужно исправить, а скорее всего переписать с нуля. Рк для визового агентства, бюджет самой РК пока 3000-5000 р. в месяц. По бюджету ...Завершен7 лет назад
Здравствуйте, требуется компания или человек занимающийся PPC. Требование - опыт работы не менее 3х лет - ЗНАНИЕ НЕМЕЦКОГО!!! (это очень важно) - коммуникабельность ...Контекстная реклама1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $50
Здравствуйте! Нам нужно помочь в настройкой рекламы в Google Ads. Объем работ: Поисковая реклама.КМС по площадкам.Реклама в Gmail (список адресов есть).Ремаркетинг (лучше сделать динамический*).Google shopings card (с изображениями на ...Контекстная реклама4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Есть сайт по аренде спецтехники по Москве. Нужно настроить контекстную рекламу в Яндекс Директ пока только на 2 модели, запустить с тестированием, ведением на результат. Ссылки на модели: Экскаватор-погрузчик JCB ...Контекстная реклама61 заявкаЗакрыт7 лет назад
Ищу специалиста по ремаркетингу. Дано: 13 товарных лендингов, каждый из которых припаркован к 4 разным доменам. (один товар продается на 4 площадках с разными доменами) У каждого лендинга ...Завершен7 лет назад
Ищу исполнителя на задачу по настройке РК в гугл.Контекстная реклама19 заявокЗакрыт7 лет назад
необходим маркетолог. который организует получение минимум 500 лидов в месяц в нише: помощь в рефинансирование ипотеки, займы под залог недвижимости и получение целевого займа на покупку недвижимости с использованием материнского капиталаКонтекстная реклама9 заявокЗакрыт7 лет назад