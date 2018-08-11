Добро Пожаловать В Мир Контекстной Рекламы ! читайте дальше...

Я специалист по контекстной рекламы в Я.Директе, G.Adwords и в Соц.сетях(Facebook, VK, Instagram) !!!

-Нужна контекстная реклама, Вы пришли по адресу !

-Сделаю для вас Рекламу на Поиске, РСЯ, G.AdWords, КМС ...

-Выведем ваш бизнес на новый уровень, где клиентов будет горой!!!

-Реклама создается индивидуально для вашего бизнеса, я не работаю по шаблонам!!

-Вы будите иметь полный доступ к Аккаунту на котором создается реклама!!

Цены за Работу :

-Полная настройка в Я.Директе от 3000 руб., (в себя включает Поиск и РСЯ ).

-Полная настройка в G.AdWords от 4000 руб., (в себя включает Поиск и КМС ).

-Настройка рекламы в Соц.Сетях от 4000 руб., (VK, Facebook, Instagram, YouTube).

-Ведение РК будет стоит 1/2 от цены настройки.

-Также цена может быть подобрана индивидуально для вас!

Если хотите заказать, то сверху рядом с аватаркой есть кнопка "ПРЕДЛОЖИТЬ ЗАКАЗ",

Буду рад к сотрудничеству и партнерству !