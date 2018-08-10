Нужен доступ в акк AdWords для сбора СЯ (с открытой частотностью).

Собирать, кластеризировать и чистить ничего не надо. Только собрать

и выгрузить файлы (все сделаю сам). Время по использованию акка

+-60 мин. Пишите в ЛС или кидайте сюда предложения.

Либо сами собираете со своего акка по запросам, которые озвучу 45 подкатегорий к каждой применить по 5 словосочетаний к каждой категории.

Напоминаю, группировать, чистить и тд ничего не надо, только сбор

поисковых запросов.