До настроить компанию в AdWords, запустить чтоб пошли клики
Нужен доступ в акк AdWords для сбора СЯ
Нужен доступ в акк AdWords для сбора СЯ (с открытой частотностью).
Собирать, кластеризировать и чистить ничего не надо. Только собрать
и выгрузить файлы (все сделаю сам). Время по использованию акка
+-60 мин. Пишите в ЛС или кидайте сюда предложения.
Либо сами собираете со своего акка по запросам, которые озвучу 45 подкатегорий к каждой применить по 5 словосочетаний к каждой категории.
Напоминаю, группировать, чистить и тд ничего не надо, только сбор
поисковых запросов.
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