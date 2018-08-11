Создать\запустить рекламу в Google Ads

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен1 заявка187 просмотров

Создать рекламу и запустить.

Google Ads
7 лет назад
AvengerBenson
36 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

dmitriy-pryadko
Дмитро Прядко 
33 года
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$150
5 дней
Сотрудничеством доволен, рекомендую как ответственного исполнителя.
Сотрудничеством доволен, рекомендую как ответственного заказчика!

Заявки фрилансеров

dmitriy-pryadko
Дмитро Прядко 
33 года
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад