Нужно красиво оформить отчет в Google Data Studio

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт1 заявка180 просмотров

Есть динамические данные в Google Таблицах (результаты контекстной рекламы)

Нужно сделать в Google Data Studio красивые отчеты (графики, диаграммы и т.д.)

для удобного мониторинга результатов.

Озвучивайте сроки и примерные расценки.

7 лет назад
Streetmachine
Александр 
41 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров