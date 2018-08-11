Ищу специалиста по контекстной рекламе Яндекс Директ, Google Ads

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт36 заявок315 просмотров

Добрый день!  

Ищу специалиста по контекстной рекламе Яндекс Директ, Google Ads (настройка рк, ведение, аналитика)

Инстересна стоимость настройки рк по каждой площадке (до 2000 ключевых слов), и сроки выполнения.

Если хорошо сработаемся, возможно долгосрочное сотрудничество. В начале сообщение пишите "Я в деле!" и цену за работу, чтобы отсеять авто-ответы. Спасибо! 

Google Ads
7 лет назад
oll_afanasyev
Олег 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров