Добрый день! Есть готовая РК нужно провести аудит, проверить, при необходимости внести правки и дополнить и довести до эффективности.
Ищу специалиста по контекстной рекламе Яндекс Директ, Google Ads
Добрый день!
Ищу специалиста по контекстной рекламе Яндекс Директ, Google Ads (настройка рк, ведение, аналитика)
Инстересна стоимость настройки рк по каждой площадке (до 2000 ключевых слов), и сроки выполнения.
Если хорошо сработаемся, возможно долгосрочное сотрудничество. В начале сообщение пишите "Я в деле!" и цену за работу, чтобы отсеять авто-ответы. Спасибо!
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