Улучшить рекламную кампанию в Гугле

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Завершен19 заявок217 просмотров

Добрый день! Есть готовая РК нужно провести аудит, проверить, при необходимости внести правки и дополнить и довести до эффективности.

7 лет назад
damir-dmr
37 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

olegstd
Олег 
45 лет
8 лет в сервисе
Был
9 часов назад
7 лет назад
$99
3 дня
Отличный специалист, рекомендую. Выполнил профессионально аудит, все доходчиво объяснил и показал все проблемы, а не ругал прошлый проект. Создал новый проект грамотно и структурированно, работаем дальше.
Однозначно рекомендую Дамира. Оплата как договаривались. Очень приятная коммуникация. Задачи мне понятные.

Заявки фрилансеров

olegstd
Олег 
45 лет
8 лет в сервисе
Был
9 часов назад
7 лет назад
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Контекстная реклама