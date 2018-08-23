Создать рекламу в ЯД (слова собраны)

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен11 заявок257 просмотров

Нужно создать небольшую рекламную кампанию на 300 ключевых слов.

Написать тексты объявлений (заголовок 1 и 2, текст, быстрые ссылки, уточнения).

Сделать нужно сегодня. Задача простая можно заявки и без опыта.

7 лет назад
AnnaLivshits
Анна Лившиц 
34 года
7 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

artur_kaa
Артур 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$25
1 день
Артур все быстро сделал и всегда был на связи.
Всегда на связи, оплата в срок. Рекомендую

Заявки фрилансеров

artur_kaa
Артур 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад